Самый загадочный убийца в США расправился с тремя спящими девушками

Прозванный в США самым загадочным убийцей Брайан Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в расправе над тремя спящими девушками и возлюбленным одной из них. Об этом пишет газета Washington Post.
Издание отмечает, что убийце должны вынести приговор 23 июля. По условиям сделки, приговорить к высшей мере наказания его не могут.
Кобергеру грозят четыре пожизненных срока и дополнительный 10-летний срок за незаконное проникновение в помещение.
По версии следствия, мужчина проник ночью 13 ноября 2022 года в дом в городе Москоу, где жили студенты из Университета Айдахо, и жестоко расправился с ними. На месте преступления нашли нож со следами его ДНК.
Ранее сообщалось, что в Бурунди толпа жестоко убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве, двоих сожгли заживо.