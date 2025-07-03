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Кличко сообщил о взрывах и атаке дронов в Киеве

Киев вечером 3 июля столкнулся с атакой дронов, которые пытаются сбивать силы ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко и отметил, что отражение налета ведется на левом берегу столицы Украины. Его слова прозвучали на фоне сообщений киевлян о взрывах в городе.

Украинские силы ПВО отражают атаку БПЛА на Киев, рассказал Кличко.

Киев вечером 3 июля столкнулся с атакой дронов, которые пытаются сбивать силы ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко и отметил, что отражение налета ведется на левом берегу столицы Украины. Его слова прозвучали на фоне сообщений киевлян о взрывах в городе.

«Сили ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БПЛА летят на столицу. Пребывайте в укрытиях!» — рассказал Кличко у себя в telegram-канале.

Ранее Кличко также сообщал о массовой атаке дронов на город, в результате которой в нескольких районах столицы, включая Голосеевский и Соломенский, произошли возгорания и падения обломков беспилотников. Экстренные службы были направлены на места происшествий.

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