Рязанские полицейские сломали пенсионерке руку, приняв ее за закладчицу

У пенсионерки диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы. В полиции сообщили, что оперативники заметили «признаки противоправных действий» женщины и остановили ее «для проверки». Когда она попыталась уйти, ее заковали в наручники, чтобы предотвратить побег. После установления личности и проверки по базам данных женщину отпустили.