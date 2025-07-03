Рязанские полицейские сломали пенсионерке руку, приняв ее за закладчицу

В Рязани сотрудники полиции сломали руку пенсионерке, ошибочно приняв ее за закладчицу наркотиков. Об этом женщина рассказала сама на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По ее словам, во время прогулки к ней подошли незнакомцы в гражданском, вырвали телефон, надели наручники и причинили ей телесные повреждения.
У пенсионерки диагностировали перелом плеча, разрыв сухожилия и гематомы. В полиции сообщили, что оперативники заметили «признаки противоправных действий» женщины и остановили ее «для проверки». Когда она попыталась уйти, ее заковали в наручники, чтобы предотвратить побег. После установления личности и проверки по базам данных женщину отпустили.
Пострадавшая рассказала, что в день инцидента сидела в парке на туристическом коврике и фотографировала цветы, которые увидела в траве рядом. В отношении сотрудников, ошибочно принявших женщину за преступницу, начата проверка.
По словам Волковой, сначала она приняла подошедшего мужчину за грабителя, так как он отобрал у нее телефон, передает РИА Новости.
В конце прошлого года столичные полицейские заподозрили 17-летнюю девушку в размещении закладки с наркотическими средствами и отпустили ее в обмен на секс. Но позже она решила обратиться в полицию. Сотрудники внутренней безопасности провели расследование и подтвердили слова девушки.