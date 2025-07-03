Находившегося в отпуске ветерана «Шторм Z» жестоко забили до смерти в российском городе

Участника специальной военной операции на Украине забили до смерти в городе-спутнике Волгограда — Волжском. Об этом пишет V1.RU.
По информации издания, 33-летний мужчина с позывным «Сибирь» приехал к другу в гости во время отпуска. Но встреча товарищей закончилась жестоким убийством в парке культуры и отдыха у памятника жертвам политических репрессий.
Тело убитого с многочисленными травмами обнаружили утром 2 июля случайные прохожие.
Погибшим оказался участник СВО и кавалер ордена Мужества из города Раменское Московской области.
Супруга погибшего рассказала изданию, что весной 2024 года мужчина добровольно заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Он часто публиковал фото с символикой «Шторм Z» и ЧВК «Вагнер» на своих страницах в соцсетях. По словам супруги, сейчас он находился в очередном отпуске.
По словам источника портала, боец СВО проводил отпуск вместе с другом и боевым товарищем из Волжского. 1 июля они отмечали День ветеранов боевых действий. Ночью между ними возникла ссора, и в ходе драки военного забили насмерть.
Подозреваемого задержали по горячим следам на следующее утро, он полностью признал вину и раскаялся. Но назвать причину конфликта якобы так и не смог, уточняет издание.
Ранее «МК» выяснил новые подробности заказного убийства предпринимателя, которое удалось раскрыть следователям ГСУ СКР по Московской области. Сын заказчика, как выяснилось, до последнего момента служил в полиции, а его отец также в прошлом являлся сотрудником правоохранительных органов.