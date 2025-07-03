Находившегося в отпуске ветерана «Шторм Z» жестоко забили до смерти в российском городе

Супруга погибшего рассказала изданию, что весной 2024 года мужчина добровольно заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Он часто публиковал фото с символикой «Шторм Z» и ЧВК «Вагнер» на своих страницах в соцсетях. По словам супруги, сейчас он находился в очередном отпуске.