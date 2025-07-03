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В возрасте 64 лет умер бывший вице-президент ЮАР Мабуза

Дэвид Мабуза занимал пост вице-президента ЮАР с февраля 2018 года по февраль 2023 года.

Источник: Аргументы и факты

На 65-м году жизни скончался бывший вице-президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Дэвид Мабуза, передает местная радиостанция EWN.

Сообщается, что политик ушел из жизни в больнице Йоханнесбурга. При этом радиостанция не раскрывает диагноз, с которым госпитализировали вице-президента ЮАР.

Информацию о гибели Мабуза также подтвердил генеральный секретарь Африканского национального конгресса Фикиле Мбалула. Он подчеркнул, что политик посвятил свою жизнь служению народу ЮАР.

Напомним, ранее сообщалось, что историк и писатель Феликс Лурье скончался в возрасте 93 лет.