В Луганске, предварительно, смертница использовала взрывное устройство для убийства экс-мэра города.
Сегодня в центре Луганска (ЛНР) произошел взрыв во время открытия выставки про Курской области. Предварительно, женщина-смертница взрывным устройством убила бывшего главы городской администрации Манолиса Пилавова. Также еще трое человек были ранены. В Следственном комитете РФ дело квалифицировали как теракт.
Помимо этого, Белый дом прекратил поставлять Киеву все виды вооружения. Некоторое конгрессмены считают, что инициатором подобного был глава политического управления Пентагона Элбридж Колби. Помимо американских чиновников, текущим решением по военной помощи шокированы и союзники президента страны Дональда Трампа. Главное о спецоперации на Украине на 3 июля — в материале URA.RU.
При теракте в Луганске погиб бывший мэр города.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоявились кадры с места взрыва у музея в Луганске.
В Луганска на центральной улице Тараса Шевченко 3 июля произошел взрыв, в результате которого, предварительно, погиб один человек и еще трое получили ранения. Трагедия произошла примерно в 200 метрах от краеведческого музея — в это время там открывалась выставка, посвященная операции ВС РФ «Поток» в Курской области.
Очевидцы сообщали, что произошедшее — не прилет беспилотника, а подрыв. На тот момент эти данные не были официально подтверждены. Однако спустя несколько часов следственные органы заявили о смерти при взрыве экс-мэра города Манолиса Пилавова. Произошедшее квалифицировано как теракт, возбуждено уголовное дело. Кроме того, по предварительным данным оперативников, к преступлению причастна женщина-смертница. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообещал наказать убийцу Пилавова.
США прекратили транши военной помощи Украине.
Вашингтон приостановил все поставки вооружения в Киев, включая боеприпасы и комплектующие. На Украине считают, что это было сделано для реализации политических уступок с ее стороны. Однако официальные лица США опровергают данные утверждения, объясняя, что речь идет лишь о временной паузе и масштабной проверке поставок — все может быть отменено в любой момент.
Как отмечает конгрессмен Майкл Маккол, подобное решение было принято представителем Пентагона Элбриджем Колби. По мнению чиновника, в Белом доме существуют внутренние разногласия, поэтому глава политического управления ведомства мог не согласовывать свою инициативу с госсекретарем Марко Рубио.
Подобное развитие событий стало неожиданностью не только для членов Конгресса, сотрудников Госдепартамента и европейских союзников Вашингтона, но и для ближайшего окружения Дональда Трампа. После этого некоторые из тех, кто близок к лидеру Штатов, обвинили чиновников, включая Колби, в отсутствии должной координации и в том, что они не проинформировали другие подразделения администрации о своих действиях.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из Европы, один из членов НАТО давит на Пентагон, чтобы тот пересмотрел решение о траншах. Кром того, по данным Politico, сейчас идет подготовка телефонного разговора Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
На Украине обвинили США в нападении на страну.
Из Киева в адрес Вашингтона прозвучали обвинения, связанные с сокращением поставок отдельных видов вооружений. Поводом для критики стало прекращение передачи части военной техники.
По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, Украина, заключая соглашение со Штатами о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, рассчитывала на увеличение объемов военной поддержки. По его мнению, складывается впечатление, что две страны — гаранты Будапештского меморандума — действуют против Киева: одна отбирает территории, другая — ресурсы, передает «Пятый канал».
Взрывы в Одессе.
В Одессе слышны звуки взрывов. Такую информацию приводит украинский телеканал «Общественное». В регионе звучит воздушная тревога. По данным издания «Страна.ua», в на фоне происходящего поражена портовая инфраструктура.
ВС РФ установили флаг в Меловом под Харьковом и освободили село в ДНР.
Штурмовые подразделения 83-го мотострелкового полка 69-й дивизии из состава группировки «Север» установили российский флаг на здании администрации в освобожденном Меловом (Харьковская область). Операция по взятию населенного пункта прошла при поддержке 72-й мотострелковой дивизии.
Примечательно, что ВСУ не смогли проникнуть в приграничное село — на административном здании сохранился герб СССР. Сейчас продолжается операция по освобождению Купянского района, исторически относящегося к Русской Харьковской области. Также идет создание зоны безопасности в регионе, передает telegram-канал «Два майора».
Помимо этого, в ДНР взят под контроль населенный пункт Разино. Операцию выполнили подразделения группировки войск «Центр».
Армия РФ может совершить прорыв на южно-донецком участке и освободить село.
Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады расширили зону контроля вблизи Поддубного, что значительно осложнило положение дел противника в этом районе. ВСУ предпринимали попытки сдержать наступление российских войск, однако все контратаки были отбиты.
Также штурмовики 37-й гвардейской мотострелковой бригады за сутки выбили украинских военных с занятых ими позиций в лесополосах, прилегающих к Воскресенке. Кроме того, ВС РФ овладели одной из высот на территории, создав предпосылки для дальнейшего продвижения освобождения населенного пункта, передает военкор Борис Рожин в своем telegram-канале.
Под Теткино десант ВС РФ штурмует позиции противника.
Военные рязанского 119-го полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при боях в районе Теткино применили ударные беспилотники, атакуя позиции ВСУ. После серии авиаударов штурмовики приступили к зачистке окопов, используя гранаты. Российские бойцы продолжают наступать на границах Курской и Сумской областей, пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».