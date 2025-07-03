В Луганске устроили теракт против экс-мэра, США прекратили помогать Украине оружием: главное об СВО к 3 июля

Подобное развитие событий стало неожиданностью не только для членов Конгресса, сотрудников Госдепартамента и европейских союзников Вашингтона, но и для ближайшего окружения Дональда Трампа. После этого некоторые из тех, кто близок к лидеру Штатов, обвинили чиновников, включая Колби, в отсутствии должной координации и в том, что они не проинформировали другие подразделения администрации о своих действиях.