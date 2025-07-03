В Псковской области завели дело после отравления 42 человек в госучреждениях

«Прокуратурой Псковского района проведена проверка по факту массового отравления граждан, проживающих в ГБУСО ПО “Социальный городок”, а также пациентов ГБУЗ ПО “Псковский госпиталь ветеранов войн”. Установлено, что 42 гражданина из указанных учреждений доставлены с отравлением в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу», — уточнили в ведомстве.