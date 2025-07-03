Мужчина утопил в ведре трехмесячного сына и получил 100 лет тюрьмы

В США приговорили к 92 годам тюрьмы 29-летний Элиасарда Монеуса из Индианы. Мужчина убил собственного трехмесячного сына и покушался на убийство жены. Об этом сообщает Mirror.
Младенца Джейкоба Монеус утопил в ведре с защелкивающейся крышкой, а супругу жестоко избил монтировкой по голове.
Обвинение заявило, что отец совершил эти чудовищные действия, желая «преподать урок» жене за неуважение к мужчинам.
За убийство сына суд приговорил Монеуса к 62 годам и за покушение на убийство жены к 30 годам. Сроки заключенному придется отбывать последовательно.
Ранее сообщалось, что прозванный в США самым загадочным убийцей Брайан Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в расправе над тремя спящими девушками и возлюбленным одной из них.