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Мужчина утопил в ведре трехмесячного сына и получил 100 лет тюрьмы

В США приговорили к 92 годам тюрьмы 29-летний Элиасарда Монеуса из Индианы.

В США приговорили к 92 годам тюрьмы 29-летний Элиасарда Монеуса из Индианы. Мужчина убил собственного трехмесячного сына и покушался на убийство жены. Об этом сообщает Mirror.

Младенца Джейкоба Монеус утопил в ведре с защелкивающейся крышкой, а супругу жестоко избил монтировкой по голове.

Обвинение заявило, что отец совершил эти чудовищные действия, желая «преподать урок» жене за неуважение к мужчинам.

За убийство сына суд приговорил Монеуса к 62 годам и за покушение на убийство жены к 30 годам. Сроки заключенному придется отбывать последовательно.

Ранее сообщалось, что прозванный в США самым загадочным убийцей Брайан Кобергер пошел на сделку со следствием и сознался в расправе над тремя спящими девушками и возлюбленным одной из них.