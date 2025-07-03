Россиянин из «благих намерений» хотел сдать экзамены в ГАИ за двух приятелей, но попался

Всё произошло в декабре прошлого года в Нефтеюганске, мужчина решил помочь своим приятелям. Один из них был лишён водительских прав за пьяную езду. Когда срок наказания истёк, он начал искать человека, который мог бы за него сдать теорию в ГАИ. Житель Сургута согласился помочь. Он вклеил в чужой паспорт своё фото и отправился на экзамены. Аналогичный эпизод произошёл и в ноябре 2024 года. Результаты экзаменов уже аннулированы, а подозреваемому выдвинуто обвинение.