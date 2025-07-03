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Иран открыл воздушное пространство после массовых отмен рейсов в РФ

Иран открыл воздушное пространство для самолетов после ограничений, введенных из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили местные службы, на которые ссылается агентство Tasnim.

Иран открыл небо для гражданских судов, сообщают местные службы.

Иран открыл воздушное пространство для самолетов после ограничений, введенных из-за активных боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили местные службы, на которые ссылается агентство Tasnim.

«Международным рейсам разрешено пересекать воздушное пространство центрального и западного Ирана с 5 утра до 6 вечера», — говорится в сообщении. Его публикует Tasnim.

Ранее воздушное пространство центральных и западных регионов Ирана было закрыто для транзитных авиарейсов из-за напряженной ситуации и боевых действий на Ближнем Востоке. После этого «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года.