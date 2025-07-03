Иран открыл воздушное пространство после массовых отмен рейсов в РФ

Ранее воздушное пространство центральных и западных регионов Ирана было закрыто для транзитных авиарейсов из-за напряженной ситуации и боевых действий на Ближнем Востоке. После этого «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Тегераном до 10 июля 2025 года.