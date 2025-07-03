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Кабардино-Балкария столкнулась с атакой беспилотников

В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем официальном обращении, размещенном в социальных сетях и на сайте правительства республики.

Беспилотники сбивают в небе над Кабардино-Балкарией, сообщил Коков.

В Кабардино-Балкарии в ночь на 4 июля введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем официальном обращении, размещенном в социальных сетях и на сайте правительства республики.

«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — говорится в заявлении Казбека Кокова в telegram-канале.

Власти региона призвали население соблюдать спокойствие и внимательно относиться к официальной информации. Жителям рекомендуют не посещать открытые пространства без необходимости и следовать инструкциям экстренных служб. Специальные ведомства переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на возможные угрозы.

Режим беспилотной опасности ранее вводился и в других регионах юга России. Так, 24 июня аналогичные меры были приняты в Краснодарском крае из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Жителям также рекомендовали соблюдать осторожность и следовать инструкциям экстренных служб.