«Газель» с детьми зажало между двумя грузовиками в Ростовской области

Двое пострадавший, женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2015 года рождения, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в травмотологическое отделение ГБУ РО «ЦРБ» в Аксайском районе. Третий пассажир 2012 года рождения получил легкие травмы. Врачи осмотрели его, и после согласования с законными представителями он отказался от госпитализации, передает Telegram-канал «МБУ АР “УПЧС” (112 Аксайского района)».