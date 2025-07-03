«Газель» с детьми зажало между двумя грузовиками в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись два грузовика и «Газель», в которой находились несколько несовершеннолетних детей. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе управления по предупреждению и ликвидации ЧС по Аксайскому району.
— В результате ДТП на 1059 километре ФАД М-4 «Дон» травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров из автомобиля «Газель», — говорится в сообщении.
Двое пострадавший, женщина 1987 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2015 года рождения, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в травмотологическое отделение ГБУ РО «ЦРБ» в Аксайском районе. Третий пассажир 2012 года рождения получил легкие травмы. Врачи осмотрели его, и после согласования с законными представителями он отказался от госпитализации, передает Telegram-канал «МБУ АР “УПЧС” (112 Аксайского района)».
2 июля в Подмосковье столкнулись автомобиль марки «Хендэ» и маршрутный микроавтобус марки «Луидор», который от удара опрокинулся. В результате аварии одну пассажирку «Луидора» 1946 года рождения госпитализировали.