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Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Мужчина пострадал во время атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что БПЛА ударил по фуре в селе Головчино Грайворонского округа. Пострадавший получил баротравму.

Источник: Life.ru

«Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с баротравмой в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У фуры повреждены лобовое стекло и кузов. Также у двух рядом стоящих автомобилей посечены кузовы и стёкла», — отметил Гладков в Telegram-канале.

Кроме этого дрон взорвался на крыше частного дома в селе Новостроевка-Первая. Повреждена кровля. В Шебекинском округе БПЛА атаковал припаркованный рейсовый автобус. У транспортного средства посечён кузов и повреждено остекление. В селе Графовка атака беспилотника затронула линию электропередачи. Село Новая Таволжанка подверглось двум атакам дронов. Повреждена кровля социального объекта, осколки посекли «газель».

В селе Муром беспилотник повредил легковой автомобиль. Также в этом селе снаряд выбил окна в здании сельхозпредприятия и повредил стены и фасад. В посёлке Дальний Валуйского округа удар FPV-дрона выбил окна в двух частных домах.

В Белгородском районе, в посёлке Октябрьский, дрон атаковал социальный объект. В этом здании выбиты окна на двух этажах, повреждена часть стены. В селе Чайки беспилотник атаковал припаркованный легковой автомобиль. Повреждены кузов и остекление транспортного средства.

Ранее Life.ru писал, как два украинских БПЛА пытались атаковать объект на территории Удмуртии. Оба дрона уничтожили, в результате атаки никто не пострадал.

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