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47-летняя россиянка умерла во время пластической операции

Россиянка скончалась во время операции по коррекции груди.

Россиянка скончалась во время операции по коррекции груди. Трагически закончилось стремление к молодости и красоте для 47-летней жительницы Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112» в четверг, 3 июля.

По информации издания, женщина пришла на операцию в подольскую клинику эстетической и пластической хирургии.

Однако пациентка так и не увидела свою обновленную грудь — женщина не вышла из-под наркоза.

Причины смерти предстоит установить экспертам. В клинике работают следователи.

Ранее сообщалось, что у бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы несколькими годами ранее диагностировали аутоиммунное заболевание, изменившее ее внешность из-за некроза тканей лица. В недавнем интервью экс-жена футболиста рассказала, что была шокирована первыми результатами пластических операций.