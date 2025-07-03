47-летняя россиянка умерла во время пластической операции

Россиянка скончалась во время операции по коррекции груди. Трагически закончилось стремление к молодости и красоте для 47-летней жительницы Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112» в четверг, 3 июля.
По информации издания, женщина пришла на операцию в подольскую клинику эстетической и пластической хирургии.
Однако пациентка так и не увидела свою обновленную грудь — женщина не вышла из-под наркоза.
Причины смерти предстоит установить экспертам. В клинике работают следователи.
Ранее сообщалось, что у бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы несколькими годами ранее диагностировали аутоиммунное заболевание, изменившее ее внешность из-за некроза тканей лица. В недавнем интервью экс-жена футболиста рассказала, что была шокирована первыми результатами пластических операций.