Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП под Волоколамском

Подросток за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор. В результате ДТП 20-летний пассажир скончался на месте, а самого юношу госпитализировали. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на втором километре автодороги Осташево — Иваньково — Бражниково.
— 15-летний подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на забор, — говорится в публикации.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого на Родниковой улице в Москве произошло столкновение автомобиля «Киа», за рулем которого находилась 34-летняя женщина, и питбайка, управляемого 15-летним юношей. В результате аварии подросток был госпитализирован.