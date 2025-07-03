Подросток за рулем ВАЗ устроил смертельное ДТП под Волоколамском

Подросток за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в забор. В результате ДТП 20-летний пассажир скончался на месте, а самого юношу госпитализировали. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.