«Вот тебе!» В Новой Москве неадекватный собачник натравил бойцовского пса на соседку — видео

В Новой Москве мужчина натравил собаку на женщину. Видео © Telegram/Mash.
Инциденты происходят в посёлке Внуковское. Собак выгуливает 47-летний Алексей П. На его команду «фас» псы атакуют людей. Одна из пострадавших — женщина, которой собаки прокусили ногу.
Соседка Алексея поделилась, что он ранее имел судимость и проходил лечение от зависимостей. Он живёт в посёлке около 13 лет и в настоящее время встречается с женщиной. На их участке находятся алабай, амстафф, питбуль и другие бойцовские породы.
Местные жители неоднократно обращались в полицию и контролирующие органы, но Алексей продолжает. Юристы отмечают, что его действия могут рассматриваться по уголовному кодексу как хулиганство.
Ранее Life.ru сообщал, как российские военные спасли школьника от нападения стаи собак в Белгороде. Группа бойцов вмешалась, когда агрессивные животные попытались наброситься на ребёнка на бульваре Юности.