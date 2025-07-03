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«Вот тебе!» В Новой Москве неадекватный собачник натравил бойцовского пса на соседку — видео

Жители Новой Москвы пожаловались на соседа, который намеренно натравливает крупных собак на прохожих. От его действий уже пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал Mash.

Источник: Life.ru

В Новой Москве мужчина натравил собаку на женщину. Видео © Telegram/Mash.

Инциденты происходят в посёлке Внуковское. Собак выгуливает 47-летний Алексей П. На его команду «фас» псы атакуют людей. Одна из пострадавших — женщина, которой собаки прокусили ногу.

Соседка Алексея поделилась, что он ранее имел судимость и проходил лечение от зависимостей. Он живёт в посёлке около 13 лет и в настоящее время встречается с женщиной. На их участке находятся алабай, амстафф, питбуль и другие бойцовские породы.

Местные жители неоднократно обращались в полицию и контролирующие органы, но Алексей продолжает. Юристы отмечают, что его действия могут рассматриваться по уголовному кодексу как хулиганство.

Ранее Life.ru сообщал, как российские военные спасли школьника от нападения стаи собак в Белгороде. Группа бойцов вмешалась, когда агрессивные животные попытались наброситься на ребёнка на бульваре Юности.