«Вот тебе!» В Новой Москве неадекватный собачник натравил бойцовского пса на соседку — видео

Соседка Алексея поделилась, что он ранее имел судимость и проходил лечение от зависимостей. Он живёт в посёлке около 13 лет и в настоящее время встречается с женщиной. На их участке находятся алабай, амстафф, питбуль и другие бойцовские породы.