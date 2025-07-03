Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности ДТП с детьми на трассе в Ростовской области

Автомобиль с детьми зажало между грузовиками в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 Дон пострадали женщина и двое детей в ДТП с фурами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла вечером 3 июля в Аксайском районе.

По предварительной информации ведомства, причиной стало несоблюдение дистанции. Грузовик «Ситрак» не выдержал безопасной дистанции до «ГАЗели». После удара «ГАЗель» по инерции врезалась в остановившийся на светофоре автопоезд «Мерседес». В момент аварии автопоезд ожидал зеленого сигнала светофора.

Медики оказали помощь трем пострадавшим из «ГАЗели» — женщине и двум детям. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Подпишись на нас в Telegram.