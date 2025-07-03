Появились подробности ДТП с детьми на трассе в Ростовской области

На трассе М-4 Дон пострадали женщина и двое детей в ДТП с фурами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла вечером 3 июля в Аксайском районе.
По предварительной информации ведомства, причиной стало несоблюдение дистанции. Грузовик «Ситрак» не выдержал безопасной дистанции до «ГАЗели». После удара «ГАЗель» по инерции врезалась в остановившийся на светофоре автопоезд «Мерседес». В момент аварии автопоезд ожидал зеленого сигнала светофора.
Медики оказали помощь трем пострадавшим из «ГАЗели» — женщине и двум детям. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Подпишись на нас в Telegram.