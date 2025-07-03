«112»: Женщина умерла во время операции по коррекции груди в Подмосковье

В Москве скончалась 17-летняя девушка из Пензы спустя месяц после плановой пластической операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии. Согласно данным Росздравнадзора, во время медицинских манипуляций у пациентки началось обильное кровотечение, из-за чего операцию прервали. После наркоза она уже не очнулась, и девушку направили в реанимацию Морозовской детской больницы.