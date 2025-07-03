В Подмосковье 15-летний подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП

В Подмосковье 15-летний подросток, который находился за рулем автомобиля, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.
«В результате ДТП 20-летний пассажир авто погиб на месте, водитель госпитализирован», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в четверг, 3 июля, на автодороге Осташево-Иваньково-Бражниково. Как сообщает источник, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находился за рулем ВАЗа. Несовершеннолетний не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет, столкнувшись с забором.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее KP.RU сообщал, что смертельное ДТП произошло 2 июля на Московской кольцевой автодороге. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнувшись с грузовиком.