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В Подмосковье 15-летний подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП

20-летний пассажир погиб и 15-летний водитель госпитализирован в результате ДТП на автодороге в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье 15-летний подросток, который находился за рулем автомобиля, устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Московской области.

«В результате ДТП 20-летний пассажир авто погиб на месте, водитель госпитализирован», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в четверг, 3 июля, на автодороге Осташево-Иваньково-Бражниково. Как сообщает источник, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находился за рулем ВАЗа. Несовершеннолетний не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет, столкнувшись с забором.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что смертельное ДТП произошло 2 июля на Московской кольцевой автодороге. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, столкнувшись с грузовиком.