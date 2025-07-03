В Подмосковье 15-летний подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП

Инцидент произошел в четверг, 3 июля, на автодороге Осташево-Иваньково-Бражниково. Как сообщает источник, подросток, не имеющий права на управление транспортным средством, находился за рулем ВАЗа. Несовершеннолетний не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет, столкнувшись с забором.