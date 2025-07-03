Массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин», пожаловались 36 человек

Месяц назад на другом теплоходе той же компании — «Михаил Булгаков» — произошла похожая вспышка кишечной инфекции, когда более 100 пассажиров обратились за медицинской помощью. Тогда Роспотребнадзор выявил массовые нарушения санитарных норм, в том числе наличие мух и отсутствие дезинсекции, и суд приостановил работу судна на 90 суток. Сейчас специалисты проводят аналогичную проверку на «Николае Карамзине».