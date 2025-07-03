Две туристки погибли в Замбии при нападении слонихи

Слониха убила двух пожилых туристок из Великобритании и Новой Зеландии, которые совершали пешее сафари по национальному парку Южная Луангва в Замбии, пишет Associated Press.
Сообщается, что животное напало на женщин неожиданно. Экскурсоводы выстрелили в слониху несколько раз и ранили ее. Однако спасти туристок не удалось, они погибли на месте. Известно, что слониха была с детенышем.
Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке слон напал на автомобиль с туристками из России. Инцидент произошел на трассе «Катарагама». Туристки получили небольшие травмы.