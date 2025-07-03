Около 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление

1 июля десятилетняя девочка скончалась от отравления неизвестным веществом в летнем лагере в Хакасии. По данным следствия, 26 июня школьница пожаловалась на плохое самочувствие — у нее была высокая температура и рвота. Ее доставили в больницу и поставили предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом.