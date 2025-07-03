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Около 40 человек с туристического судна в Москве пожаловались на отравление

Около 40 человек с туристического судна в столице обратились с жалобой на отравление. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили городские экстренные службы.

Около 40 человек с туристического судна в столице обратились с жалобой на отравление. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили городские экстренные службы.

— 36 человек с туристического судна обратились с жалобой на отравление, рвоту и диарею. Взяты пробы в пищеблоке. Материалы следствия находятся на контроле у прокуратуры Москвы, — цитирует РИА Новости сообщение экстренных служб.

Также в настоящее время проводятся лабораторные исследования образцов еды, которая употреблялась на судне.

Отмечается, что 30 мая уже были жалобы от пассажиров на отравление и рвоту на судне этой же компании.

1 июля десятилетняя девочка скончалась от отравления неизвестным веществом в летнем лагере в Хакасии. По данным следствия, 26 июня школьница пожаловалась на плохое самочувствие — у нее была высокая температура и рвота. Ее доставили в больницу и поставили предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом.