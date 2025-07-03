В Турции под контроль взяты шесть из девяти крупных лесных пожаров

В Турции шесть из девяти крупных природных пожаров, которые тушили в четверг, уже взяты под контроль. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.
«Сегодня мы боролись с девятью масштабными возгораниями в провинциях Анталья, Мерсин, Кыркларели, а также в районах Силиври (Стамбул) и Ушак (Айдын). Шесть из них удалось локализовать. В районе Чешме (Измир) интенсивность пожара снизилась, и мы надеемся на положительные новости завтра», — заявил он в эфире TRT Haber.
Самая сложная ситуация сохраняется в Измире на побережье Эгейского моря, где для тушения задействованы 10 самолетов, 25 вертолетов и значительные наземные силы. Часто причиной возгораний становится человеческий фактор, например, в районе Буджа пожар начался во время сварочных работ, отметил Юмаклы. В результате пожаров в Измире погибли два человека, включая пожарного.
По словам министра, за последнюю неделю в Турции зарегистрировано 624 природных пожара, из которых 621 удалось взять под контроль.
Прогнозируется повышение температуры воздуха на 4−6 градусов во многих регионах страны с 5 по 12 июля. Сейчас на побережьях Эгейского и Средиземного морей днем температура достигает 35−40 градусов.
Также катастрофические лесные пожары начались в европейской стране.