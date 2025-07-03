В Турции под контроль взяты шесть из девяти крупных лесных пожаров

«Сегодня мы боролись с девятью масштабными возгораниями в провинциях Анталья, Мерсин, Кыркларели, а также в районах Силиври (Стамбул) и Ушак (Айдын). Шесть из них удалось локализовать. В районе Чешме (Измир) интенсивность пожара снизилась, и мы надеемся на положительные новости завтра», — заявил он в эфире TRT Haber.