Украина должны хоронить погибших на фронте наемников у себя в стране, заявили союзники Киева.
Несколько иностранных государств обратились к украинским властям с требованием хоронить наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, непосредственно на территории страны. Об этом 3 июля сообщил источник в российских силовых структурах, информация передана ТАСС.
«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории. Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, западные страны стараются избежать ситуации, при которой возвращение тел своих граждан-наемников вызвало бы общественный резонанс у себя на родине. В частности, речь идет о том, чтобы исключить появление массовых захоронений иностранных граждан на национальных кладбищах, что могло бы привлечь внимание общественности и СМИ. По этой причине иностранные государства настаивают на том, чтобы тела погибших наемников оставались на украинской земле и не возвращались в страны гражданства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина отказывается забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на предложения российской стороны о передаче останков. По мнению экспертов, это связано с нежеланием Киева выплачивать компенсации и опасениями за репутационные потери, а также с отсутствием интереса к судьбам погибших со стороны украинского руководства.