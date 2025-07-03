Союзники потребовали от Киева скрывать под землей тела своих наемников

По данным источника, западные страны стараются избежать ситуации, при которой возвращение тел своих граждан-наемников вызвало бы общественный резонанс у себя на родине. В частности, речь идет о том, чтобы исключить появление массовых захоронений иностранных граждан на национальных кладбищах, что могло бы привлечь внимание общественности и СМИ. По этой причине иностранные государства настаивают на том, чтобы тела погибших наемников оставались на украинской земле и не возвращались в страны гражданства.