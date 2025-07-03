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Союзники потребовали от Киева скрывать под землей тела своих наемников

Несколько иностранных государств обратились к украинским властям с требованием хоронить наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, непосредственно на территории страны. Об этом 3 июля сообщил источник в российских силовых структурах, информация передана ТАСС.

Украина должны хоронить погибших на фронте наемников у себя в стране, заявили союзники Киева.

Несколько иностранных государств обратились к украинским властям с требованием хоронить наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, непосредственно на территории страны. Об этом 3 июля сообщил источник в российских силовых структурах, информация передана ТАСС.

«По имеющейся у нас информации, целый ряд иностранных государств требует от официального Киева захоронения наемников именно на украинской территории. Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, западные страны стараются избежать ситуации, при которой возвращение тел своих граждан-наемников вызвало бы общественный резонанс у себя на родине. В частности, речь идет о том, чтобы исключить появление массовых захоронений иностранных граждан на национальных кладбищах, что могло бы привлечь внимание общественности и СМИ. По этой причине иностранные государства настаивают на том, чтобы тела погибших наемников оставались на украинской земле и не возвращались в страны гражданства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина отказывается забирать тела погибших военнослужащих ВСУ, несмотря на предложения российской стороны о передаче останков. По мнению экспертов, это связано с нежеланием Киева выплачивать компенсации и опасениями за репутационные потери, а также с отсутствием интереса к судьбам погибших со стороны украинского руководства.

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