ВСУ лишились целого военного штаба после гибели генерала

Вместе с командиром 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб его заместитель и весь штаб. Командный состав был уничтожен в результате ракетного удара, в ходе которого погибли командир Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк. Об этом сообщил их сослуживец Егор Фирсов.