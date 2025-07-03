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ВСУ лишились целого военного штаба после гибели генерала

Вместе с командиром 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб его заместитель и весь штаб. Командный состав был уничтожен в результате ракетного удара, в ходе которого погибли командир Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк. Об этом сообщил их сослуживец Егор Фирсов.

Вместе с командиром 110-й бригады ВСУ погиб его заместитель и весь штаб.

Вместе с командиром 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб его заместитель и весь штаб. Командный состав был уничтожен в результате ракетного удара, в ходе которого погибли командир Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк. Об этом сообщил их сослуживец Егор Фирсов.

«Во время ракетных ударов погиб наш боевой товарищ — Дмитрий Романюк. Он являлся заместителем командира 110-й отдельной механизированной бригады», — написал Фирсов на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко сообщил о гибели генерального командира Захаревича. Генерал Захаревич возглавил 110-ю механизированную бригаду в феврале 2025 года, а до этого занимал пост заместителя командира 33-й механизированной бригады.