Путин решил признать талибов властями Афганистана: причины и последствия важного решения

Первые бои с правительственными силами начались осенью 1994 года, когда численность талибов составляла около 12 тысяч человек. Уже к 1995 году, контролируя треть страны, движение выросло до 25 тысяч бойцов, включая не только пуштунов, но и таджиков, узбеков и туркмен. Изначально это были разрозненные партизанские отряды, но со временем они превратились в централизованную структуру с единым командованием, системой снабжения и управления территориями, что позволило им захватить власть в Афганистане.