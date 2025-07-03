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Путин решил признать талибов властями Афганистана: причины и последствия важного решения

Россия стала первым государством в мире, официально признавшим правительство движения «Талибан» в Афганистане. Теперь Москва признает Исламский Эмират Афганистан — государственное образование, восстановленное талибами после прихода к власти в августе 2021 года. Как менялись взаимоотношения между «Талибан» и Россией, почему президент РФ Владимир Путин прислушался к мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова — в материале URA.RU.

Путин признал Исламский Эмират Афганистан, стремясь к партнерству.

Россия стала первым государством в мире, официально признавшим правительство движения «Талибан» в Афганистане. Теперь Москва признает Исламский Эмират Афганистан — государственное образование, восстановленное талибами после прихода к власти в августе 2021 года. Как менялись взаимоотношения между «Талибан» и Россией, почему президент РФ Владимир Путин прислушался к мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова — в материале URA.RU.

Путин принял решение признать Исламский Эмират Афганистан для налаживания партнерстваФото: Роман Наумов © URA.RU.

В МИД объяснили мотивы Путина.

Владимир Путин подписал решение о признании Исламского Эмирата Афганистан по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова с целью развития партнерских отношений между странами. По мнению российского посла в Кабуле Дмитрия Жирнова, такое решение отражает готовность Москвы к полноценному сотрудничеству с афганскими властями. Признание де-юре правительства талибов стало важным шагом в налаживании диалога между Россией и Афганистаном, отметил Жирнов.

Признание произошло после почти трехлетнего периода де-факто сотрудничества, в течение которого российская дипмиссия продолжала работу в Афганистане. При этом представители талибов участвовали в международных мероприятиях на территории России.

Знамя Исламского Эмирата Афганистан установили на балконе здания сотрудники диппредставительстваФото: Роман Наумов © URA.RU.

В Москве вывесили действующий флаг Афганистана.

На здании посольства Афганистана в Москве 3 июля появился новый государственный флаг страны — белое полотнище с исламской шахадой, которое «Талибан» утвердил в качестве официального символа в марте 2022 года. Афганские дипломаты установили его на балконе здания на Поварской улице.

До прихода талибов к власти в августе 2021 года флаг Афганистана был трехцветным — черно-красно-зеленым с национальным гербом в центре. Нынешний вариант, введенный новыми властями, представляет собой белое знамя с арабской надписью, провозглашающее исламские ценности шариата.

Как появилось движение «Талибан».

Исламистское движение «Талибан» появилось в 1994 году среди афганских пуштунов, которые составляют около половины населения страны. Основу движения составили беженцы, покинувшие Афганистан во время войны 1979−1989 годов и обучавшиеся в пакистанских религиозных школах (медресе). Название «Талибан» происходит от слова «талиб» — так называют учащихся этих школ. Основателем движения стал мулла Мохаммад Омар.

Идеология талибов сочетает строгое исламское течение деобанди, близкое к ваххабизму, и традиционный пуштунский кодекс поведения Пуштунвалай. Их главными целями были установление шариата и прекращение хаоса в Афганистане, который к середине 1990-х фактически распался на зоны влияния местных полевых командиров, не подчинявшихся официальному правительству. Боевики проходили обучение в тренировочных лагерях на территории Пакистана.

Первые бои с правительственными силами начались осенью 1994 года, когда численность талибов составляла около 12 тысяч человек. Уже к 1995 году, контролируя треть страны, движение выросло до 25 тысяч бойцов, включая не только пуштунов, но и таджиков, узбеков и туркмен. Изначально это были разрозненные партизанские отряды, но со временем они превратились в централизованную структуру с единым командованием, системой снабжения и управления территориями, что позволило им захватить власть в Афганистане.

В последние годы представители «Талибан» нередко участвовали в российских международных форумахФото: Владимир Андреев © URA.RU.

Россия и «Талибан»: от запрета к диалогу.

Движение «Талибан» было включено в список террористических организаций в России в 2003 году. Такое решение Верховный суд принял на основании данных ФСБ, которые указывали на связи талибов с боевиками в Чечне и их попытки дестабилизировать ситуацию в странах Центральной Азии.

Однако уже в последующие годы Москва начала выстраивать контакты с движением, называя его «частью афганского общества». Эти переговоры объяснялись необходимостью защиты российских граждан в Афганистане и стремлением побудить талибов к мирному урегулированию конфликта. В 2017 году Россия инициировала создание «московского формата» — переговорной площадки с участием Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии.

После возвращения талибов к власти в 2021 году Россия не стала закрывать свое посольство в Кабуле, в отличие от западных стран. Представители движения участвовали в российских международных форумах, включая ПМЭФ в 2022 и 2024 годах. В 2023 году в Казани прошла очередная встреча в рамках «московского формата».

В 2024 году российские власти начали рассматривать возможность исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. В декабре того же года президент Путин подписал закон, позволяющий временно снимать запрет с организаций, если они прекратили террористическую деятельность.

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