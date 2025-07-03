В Париже похитили владельца узбекского банка Олимова

Сообщается, что инцидент произошел еще 23 июня. Отпустили Олимова только 25 июня, после того, как за него заплатили выкуп. По данным газеты, его избивали и угрожали убийством — на теле владельца Anorbank врачи обнаружили многочисленные синяки и ушибы. «Для него это было не очень приятно, но, по крайней мере, это закончилось», — сказал его личный секретарь.