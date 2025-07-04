Движение на МКАД в районе Профсоюзной улицы восстановлено после аварии

«Движение на внешней стороне 42 км МКАД (в районе съезда № 40) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 42 км МКАД (в районе съезда № 40) произошло ДТП.
Движение на МКАД в районе ул. Профсоюзная восстановлено после аварии, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внешней стороне 42 км МКАД (в районе съезда № 40) восстановлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 42 км МКАД (в районе съезда № 40) произошло ДТП.