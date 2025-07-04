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Авария произошла на внешней стороне 8-го километра МКАД

На внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда № 9) произошла авария. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе дептранса.

На внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда № 9) произошла авария. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе дептранса.

— Движение в районе ДТП затруднено на один километр. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В этот же день мотоцикл и автомобиль столкнулись на Ленинградском шоссе (в районе дома 33). Движение в районе аварии в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.

Другой случай произошел 27 июня, когда водитель питбайка не справился с управлением и врезался в автобус около дома на Советской улице в Ногинске. В результате столкновения пассажир питбайка погиб на месте происшествия, а водителя доставили в больницу.