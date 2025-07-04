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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Сумах

Взрывы прогремели в городах Киев и Сумы. Об этом в четверг, 3 июля, сообщила украинская интернет-газета «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Сообщают о взрывах в Киеве и Сумах», — говорится в Telegram-канале издания.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога действует на территории Киевской, Ровненской, Волынской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской, Харьковской, Винницкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украинское издание «Общественное» ранее в этот же день сообщило о взрывах в Одессе. Тогда в красной зоне были Черниговская, Полтавская и Сумская области.