«Малыш, мяу-мяу»: Хозяин запер кота в машине на три месяца из-за болезней животного

В Петербурге хозяин держит кота в запертой машине три месяца. Видео © Telegram / Mash на Мойке.
По словам соседей, раньше питомец был любимцем пожилого мужчины, но теперь оказался в тяжёлых условиях. Владелец объясняет, что держит кота в машине на карантине из-за его лейкоза и других серьёзных заболеваний. Мужчина также утверждает, что регулярно кормит его. После публикации к автомобилю приехали волонтёры и неравнодушные граждане.
Следующее обследование кота намечено на август — оно даст возможность оценить его состояние. До этого момента питомец будет жить в квартире и в машину не вернётся. Хозяин также отказался от передержки и денег, заявив, что кот не продаётся.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кот сорвался с девятого этажа и упал на бетонный козырёк подъезда. Полчаса животное лежало без движения, пока его не заметил консьерж. Питомцу потребовалась срочная реанимация, которая обошлась хозяйке в 64 тысячи рублей. У кота диагностировали три перелома.