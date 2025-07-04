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«Малыш, мяу-мяу»: Хозяин запер кота в машине на три месяца из-за болезней животного

Кот уже три месяца живёт в салоне автомобиля в Санкт-Петербурге — его собственный хозяин держит животное в заточении, сообщают местные жители. Об инциденте пишет «Mash на Мойке».

Источник: Life.ru

В Петербурге хозяин держит кота в запертой машине три месяца. Видео © Telegram / Mash на Мойке.

По словам соседей, раньше питомец был любимцем пожилого мужчины, но теперь оказался в тяжёлых условиях. Владелец объясняет, что держит кота в машине на карантине из-за его лейкоза и других серьёзных заболеваний. Мужчина также утверждает, что регулярно кормит его. После публикации к автомобилю приехали волонтёры и неравнодушные граждане.

Следующее обследование кота намечено на август — оно даст возможность оценить его состояние. До этого момента питомец будет жить в квартире и в машину не вернётся. Хозяин также отказался от передержки и денег, заявив, что кот не продаётся.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кот сорвался с девятого этажа и упал на бетонный козырёк подъезда. Полчаса животное лежало без движения, пока его не заметил консьерж. Питомцу потребовалась срочная реанимация, которая обошлась хозяйке в 64 тысячи рублей. У кота диагностировали три перелома.