«Малыш, мяу-мяу»: Хозяин запер кота в машине на три месяца из-за болезней животного

По словам соседей, раньше питомец был любимцем пожилого мужчины, но теперь оказался в тяжёлых условиях. Владелец объясняет, что держит кота в машине на карантине из-за его лейкоза и других серьёзных заболеваний. Мужчина также утверждает, что регулярно кормит его. После публикации к автомобилю приехали волонтёры и неравнодушные граждане.