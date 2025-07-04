США раскрыли неприятную правду о поставках оружия Украине

Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине, но с условием.
Пентагон продолжает передавать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Вашингтон будет учитывать собственные потребности в оружии. Об этом заявил на военной базе Эндрюс президент США Дональд Трамп.
«Мы поставляем оружие, мы работаем с ними, чтобы помочь им. Но мы должны быть уверены в том, что нам самим хватит вооружений», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее решение Пентагона о временной приостановке поставок ряда видов вооружений Киеву стало неожиданностью для украинских властей, которые не получили формального уведомления от Вашингтона. По данным СМИ, причиной этого шага стали опасения США из-за сокращения собственных запасов оружия, что повлияло на задержку передачи таких систем, как Patriot, GMLRS и ракет Hellfire.