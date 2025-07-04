Слониха убила двух туристок в национальном парке Замбии

По его словам, жертвами стали 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Слониха, находившаяся рядом со своим слоненком, атаковала женщин, что привело к их мгновенной смерти на месте происшествия. Известно, что слонихи очень ревностно охраняют своих детенышей и могут проявлять агрессию по отношению к тем, кого считают угрозой.