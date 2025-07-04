Слониха убила двух туристок в национальном парке Замбии

В Замбии во время пешего сафари в национальном парке произошла трагедия: две пожилые туристки погибли в результате нападения слонихи. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу полиции Восточной провинции Робертсона Мвимбу.
По его словам, жертвами стали 68-летняя британка и 67-летняя новозеландка. Слониха, находившаяся рядом со своим слоненком, атаковала женщин, что привело к их мгновенной смерти на месте происшествия. Известно, что слонихи очень ревностно охраняют своих детенышей и могут проявлять агрессию по отношению к тем, кого считают угрозой.
Гиды пытались остановить животное, применив огнестрельное оружие, однако им не удалось предотвратить нападение. Слониха была ранена в ходе инцидента, отметил Мвимба.
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