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В Киеве на левом берегу Днепра прогремел мощный взрыв

Тревога с воздуха объявлена на всей украинской территории.

Источник: Аргументы и факты

На левом берегу реки Днепр в украинской столице произошёл взрыв, информирует УНИАН.

В Киеве звучит тревога с воздуха. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.

Помимо этого, взрывы прогремели в городе Павлограде, находящемся в Днепропетровской области, а также в городе Сумы. О взрывах сообщили украинские средства массовой информации.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха объявлена на всей украинской территории.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.