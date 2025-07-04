В Киеве на левом берегу Днепра прогремел мощный взрыв

На левом берегу реки Днепр в украинской столице произошёл взрыв, информирует УНИАН.
В Киеве звучит тревога с воздуха. Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.
Помимо этого, взрывы прогремели в городе Павлограде, находящемся в Днепропетровской области, а также в городе Сумы. О взрывах сообщили украинские средства массовой информации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха объявлена на всей украинской территории.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Киев затянуло чёрным дымом после взрывов.