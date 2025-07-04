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«РВ»: военные РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Киеве

По данным военкоров, целью стал аэропорт, где находится ЗРК Patriot производства США.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удары по объектам Вооружённых сил Украины в украинской столице, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, речь идёт о комбинированном ударе.

«Гиперзвуковые “Кинжалы” ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные “Герани”», — говорится в публикации.

Военкоры уточнили, что целью БПЛА стал аэропорт «Жуляны», где находится ЗРК Patriot производства Соединённых Штатов.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Сумах и Днепропетровской области.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога с воздуха объявлена на всей украинской территории.

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