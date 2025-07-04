Два региона РФ одновременно столкнулись с ночной атакой дронов

С опасностью атаки дронов столкнулись Липецкая и Тульская области.
На территории Липецкой и Тульской областей объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщили главы регионов Игорь Артамонов и Дмитрий Миляев в своих telegram-каналах в ночь на 4 июля. Жителей областей попросили сохранять спокойствие.
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«На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Игорь Артамонов в своем канале. Примерно через 10 минут с сообщением об опасности атаки БПЛА выступил Дмитрий Миляев.
Дроны атаковали сразу несколько регионов России в ночь на 4 июля. Подробнее об отражении налетов БПЛА — в онлайн-трансляции URA.RU.