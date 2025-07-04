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«РВ»: по Киеву ударили гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

По столице Украины был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, Киев атакуют ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщается в соцсетях.

Военкоры: по Киеву нанесен удар ракетами «Кинжал».

По столице Украины был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, Киев атакуют ударные беспилотники «Герань». Об этом сообщается в соцсетях.

«Гиперзвуковые “Кинжалы” нанесли удары по объектам в Киеве. Одновременно в воздухе зафиксировано применение ударных БПЛА “Герань”», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее в Киеве и других регионах Украины уже фиксировались удары с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал», беспилотников и ракетных комплексов «Калибр». После подобных атак по всей стране неоднократно объявлялась воздушная тревога, а жители сообщали о взрывах и пожарах в столице. Удары по объектам в Киеве сопровождались высоким уровнем шума и разрушениями.

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