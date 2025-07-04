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Прокуратура в Калининграде проверит затопление лодки, на борту которой был Воля

Прокуратура начала проверку по факту затопления в Калининграде маломерного судна. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пассажиром данной лодки был комик Павел Воля, который рассказал об инциденте в Telegram-канале.

Прокуратура начала проверку по факту затопления в Калининграде маломерного судна. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пассажиром данной лодки был комик Павел Воля, который рассказал об инциденте в Telegram-канале.

Прокуратура сообщила, что 2 июля пассажиры арендовали судно для прогулки по реке Преголе, через несколько минут в лодку начала поступать вода. Прохожие помогли пассажирам выбраться на берег.

— Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров, — сказано на сайте ведомства.

Одним из пассажиров лодки был Воля. Он разместил видео водной прогулки и рассказал, что судно начало тонуть через три минуты после отхода от берега.

— Вот на этой лодочке буквально три минуты назад мы отошли, и тут вот такое случилось. Мы еле выпрыгнули, — сообщил артист в Telegram-канале.

По его словам, он вместе с другими пассажирами привязал лодку к берегу, «чтобы она не утонула дальше».

Воля приехал в Калининградскую область со стендап-концертами. 2 и 3 июля он выступил в «Янтарь-Холле» в Светлогорске.

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