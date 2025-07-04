Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 200 осужденных попадут под амнистию в Актюбинской области

Часть осужденных, попавших под амнистию, будет освобождена, другим сократят срок наказания, передает корреспондент агентства Kazinform.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Актюбинской области в настоящее время отбывают наказание более 1300 человек. Под действие амнистии подпадают 227 из них.

— Основной срок наказания будет сокращен для 150 осужденных, еще 77 человек выйдут на свободу. Среди них — 7 женщин. Областной департамент УИС ведёт работу по сбору необходимых документов и направляет их в суд. После вынесения решений осуждённым окажут помощь в трудоустройстве, медицинском обслуживании и оформлении документов, — сообщил исполняющий обязанности главного специалиста департамента УИС Актюбинской области Бекзат Агыбаев.