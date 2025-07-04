Военным из КНДР смогли найти применение в зоне СВО

«Противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах. Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы. А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать наши новые регионы», — заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».