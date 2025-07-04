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Военным из КНДР смогли найти применение в зоне СВО

В ближайшем будущем северокорейские военные могут оказать поддержку российским вооруженным силам с целью усиления охраны границ. В случае привлечения иностранных подразделений их основная деятельность будет сосредоточена на выполнении оборонительных задач. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Войска КНДР могут использоваться для укрепления границ России.

В ближайшем будущем северокорейские военные могут оказать поддержку российским вооруженным силам с целью усиления охраны границ. В случае привлечения иностранных подразделений их основная деятельность будет сосредоточена на выполнении оборонительных задач. Об этом рассказал советник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах. Полагаю, что войска наших друзей, если и будут использоваться, то исключительно для того, чтобы укреплять наши границы. А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать наши новые регионы», — заявил Кимаковский в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее участие северокорейских военных в поддержке российских войск уже признавал Генштаб РФ/ D марте 2024 года армия КНДР помогла выбить подразделения ВСУ с территории Курской области. Тогда президент Владимир Путин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу публично поблагодарили КНДР за помощь. Как корейцы помогли РФ выбить ВСУ с территории Курской области — в материале URA.RU.

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