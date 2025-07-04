По Киеву посреди ночи ударили дронами и ракетами: украинцы назвали атаку эффективнейшей

«Десятки дронов пикируют на столицу Украины со всех сторон. Придется признать, но эта атака на Киев и пригород является одной из самых эффективных. Последствия атаки фиксируются в более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Много поврежденных зданий», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».