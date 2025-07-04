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По Киеву посреди ночи ударили дронами и ракетами: украинцы назвали атаку эффективнейшей

Вечером 3 июля Киев подвергся массированной атаке беспилотников и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Зафиксированы повреждения в нескольких районах города. Силы противовоздушной обороны ведут отражение удара на левом берегу Днепра, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Десятки дронов пикируют на столицу Украины со всех сторон.

Вечером 3 июля Киев подвергся массированной атаке беспилотников и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Зафиксированы повреждения в нескольких районах города. Силы противовоздушной обороны ведут отражение удара на левом берегу Днепра, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Десятки дронов пикируют на столицу Украины со всех сторон. Придется признать, но эта атака на Киев и пригород является одной из самых эффективных. Последствия атаки фиксируются в более чем 13 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском и Шевченковском районах. Много поврежденных зданий», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Жители города сообщают о разрушениях и повреждениях в различных частях столицы. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, дроны действуют практически бесшумно: их приближение сопровождается едва слышным шумом, за которым следует мощный взрыв.

Ранее стало известно, что Киев вечером 3 июля столкнулся с атакой дронов, которые пытаются сбивать силы ПВО. Мэр города Виталий Кличко отметил, что отражение налета ведется на левом берегу столицы Украины.