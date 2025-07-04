На Новой площади легковая машина наехала на припаркованные такси

Легковой автомобиль на Новой площади наехал на припаркованные такси. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе дептранса.
— На Новой площади легковой автомобиль совершил наезд на припаркованные такси. Движение в районе аварии не затруднено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
3 июля на внешней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда № 9) произошла авария. Движение в районе ДТП было затруднено на один километр.
В этот же день мотоцикл и автомобиль столкнулись на Ленинградском шоссе (в районе дома 33). Движение в районе аварии в сторону Третьего транспортного кольца было затруднено.