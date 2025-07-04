Из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова во Владивостоке отменили сабантуй

Герой России Михаил Гудков, бывший командир 155-й отдельной бригады морской пехоты из Приморья, погиб накануне в Курской области. Вместе с ним погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о трагедии вечером того же дня в своем telegram-канале. Ранее планировалось, что глава региона лично примет участие в празднике дружбы народов.