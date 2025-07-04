Из-за гибели замглавкома ВМФ Гудкова во Владивостоке отменили сабантуй

Сабантуй отменили из-за гибели замглавкома ВМФ, сообщили журналистам.
Дальневосточный сабантуй, запланированный на 4 июля во Владивостоке и приуроченный к 80-летию Победы, отменили из-за гибели заместителя главнокомандующего Военно-морского флота России Михаила Гудкова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКомандовал легендарной бригадой и получил высокую должность в ВМФ: что сделал для армии погибший Гудков.
«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Курской области, где погибли бойцы и экс-командир 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ Михаил Гудков, сегодня отменяется празднование Сабантуя на центральной площади Владивостока», — пояснили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства региона.
Герой России Михаил Гудков, бывший командир 155-й отдельной бригады морской пехоты из Приморья, погиб накануне в Курской области. Вместе с ним погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о трагедии вечером того же дня в своем telegram-канале. Ранее планировалось, что глава региона лично примет участие в празднике дружбы народов.
После известия о гибели Гудкова жители Владивостока начали приносить цветы к памятному стенду с его портретом. На столе перед стендом появились букеты гвоздик и траурная лента.
По данным Министерства обороны, трагедия произошла 2 июля. В ведомстве подтвердили, что Гудков выполнял боевую задачу вместе с товарищами.