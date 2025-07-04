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Пырнул ножом из-за шутки: пенсионер в красноярском пансионате получил ранение

По информации прокуратуры, инцидент произошел в начале июняКонфликт между двумя пенсионерами вспыхнул неожиданно, когда один из них нанес удар ножом в грудь другому.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в начале июня.

Конфликт между двумя пенсионерами вспыхнул неожиданно, когда один из них нанес удар ножом в грудь другому. Причиной ссоры стала шутка, сказанная потерпевшим, которая не пришлась по вкусу нападавшему. Ранее их отношения были вполне дружелюбными.

Сотрудники пансионата вызвали скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован на четыре дня, где ему была проведена операция. В настоящее время он выписан.

Известно, что нападавший ранее проявлял агрессивное поведение и не имел родственников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации о покушении на убийство.

Ранее рассказывали, что в Красноярске осужден местный житель за покушение на убийство женщины и ее дочери.