Пырнул ножом из-за шутки: пенсионер в красноярском пансионате получил ранение

Конфликт между двумя пенсионерами вспыхнул неожиданно, когда один из них нанес удар ножом в грудь другому. Причиной ссоры стала шутка, сказанная потерпевшим, которая не пришлась по вкусу нападавшему. Ранее их отношения были вполне дружелюбными.