Пырнул ножом из-за шутки: пенсионер в красноярском пансионате получил ранение

По информации прокуратуры, инцидент произошел в начале июня.
Конфликт между двумя пенсионерами вспыхнул неожиданно, когда один из них нанес удар ножом в грудь другому. Причиной ссоры стала шутка, сказанная потерпевшим, которая не пришлась по вкусу нападавшему. Ранее их отношения были вполне дружелюбными.
Сотрудники пансионата вызвали скорую помощь, и пострадавший был госпитализирован на четыре дня, где ему была проведена операция. В настоящее время он выписан.
Известно, что нападавший ранее проявлял агрессивное поведение и не имел родственников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации о покушении на убийство.
Ранее рассказывали, что в Красноярске осужден местный житель за покушение на убийство женщины и ее дочери.