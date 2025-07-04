Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья южных Курил

У берегов южных Курил зафиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 5,5 балла. Такими сведениями поделилась начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.
Эксперт уточнила местоположение эпицентра. По ее словам, он замечен в 61 километре на Юго-Запад от острова Симушир. Очаг землетрясения залегал на глубине в 166 километров, добавила сейсмолог.
Инцидент природного характера зафиксировали также в Санкт-Петербурге. Во время ливней и гроз одна из молний ударила в небоскреб «Лахта Центр». Происшествие случилось вечером 3 июля. Очевидцам удалось заснять молнию на видео. Всего вспышек, сверкнувших вблизи здания, было три. Обошлось без пострадавших. О повреждениях небоскреба не сообщалось.