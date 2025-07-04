Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья южных Курил

Инцидент природного характера зафиксировали также в Санкт-Петербурге. Во время ливней и гроз одна из молний ударила в небоскреб «Лахта Центр». Происшествие случилось вечером 3 июля. Очевидцам удалось заснять молнию на видео. Всего вспышек, сверкнувших вблизи здания, было три. Обошлось без пострадавших. О повреждениях небоскреба не сообщалось.