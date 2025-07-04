Военный суд рассмотрит дело Акунина об оправдании терроризма 14 июля

Прокуратура Москвы отмечала, что признанный иноагентом Чхартишвили был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, а с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами РФ, в нарушение порядка деятельности иностранного агента продолжил распространение сообщений и материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В феврале прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина. Ему были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 205.2 и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) УК РФ.