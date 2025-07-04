Колумбия выдаст России международного наркоторговца Владимира Полянского

В 2021 году деятельность группировки была пресечена, силовики изъяли более 131 кг наркотических веществ. Полянский скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Его заочно приговорили к заключению. В августе 2021 года Колумбия задержала Полянского, и Россия направила запрос на его экстрадицию.