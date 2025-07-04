В Бурунди толпа убила шестерых человек, обвиненных в колдовстве

Шесть человек, которых обвинили в колдовстве, были убиты в восточноафриканской стране Бурунди. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на местного чиновника.
Трагедия произошла 30 июня после обвинений, которые были выдвинуты членами молодежного движения правящей партии, известного как «Имбонеракуре». ООН и правозащитные организации характеризуют данную группу как вооруженное ополчение.
По словам чиновника, группа парней из этого движения ворвалась в дома около 10 граждан, обвиненных в колдовстве, и напала на них. Шесть человек были убиты, двое из них сожжены заживо. Остальных забили дубинками или били камнями, которые бросали им в головы.
Еще трое человек были избиты. Но в итоге их спасли полицейские.
Губернатор провинции Бужумбура Дезире Нсенгиюмва сообщил 1 июля, что в связи с инцидентом были арестованы 12 граждан, передает РБК.
В декабре прошлого года в Гаити бандиты убили почти 200 последователей вуду. Расправу учинил главарь банды Viv Ansanm Монель Феликс по кличке Микано, который контролирует порт в столице страны Порт-о-Пренс. Когда его сын заболел, он обратился за помощью к жрецу вуду. Тот сказал, что болезнь наслали окрестные старики.