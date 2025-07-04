Участники легендарной операции «Поток» рассказали о реакции ВСУ на свое внезапное появление

«Наше внезапное появление и дало вот тот эффект, что противник посыпался, оборона посыпалась. И благодаря именно этой операции тысячи жизней бойцов просто были спасены. Так что цели достигнуты», — рассказал Абаев ТАСС. Он отметил, что в результате украинские военные начали отступать, благодаря чему задачу получилось выполнить на 100%.