Бывшего главу Луганска могла подорвать смертница: что известно о гибели Пилавова

В четверг утром, 3 июля, в центре Луганска произошел взрыв. В результате инцидента погиб бывший мэр города Манолис Пилавов. Взрыв могла организовать женщина-смертница. Такой информацией поделились в оперативных службах, цитирует ТАСС.
Подчеркивается, что женщину видели вблизи дома, где произошел теракт. Она выглядела невзрачно, не привлекала внимание, разговаривала по телефону, рассказал очевидец. Позже люди услышали взрыв.
«Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщил собеседник ТАСС.
Взрыв произошел на улице Тараса Шевченко. Помимо одного погибшего, уведомили о трех раненых. Взрывное устройство, по данным Следственного комитета, заложили под дверью дома. Манолис Пилавов открыл дверь, чем спровоцировал взрыв. Экс-глава Луганска, стоит отметить, числился в розыске СБУ. В украинских СМИ утверждают, что теракт организовали киевские спецслужбы.
В тот же день, 3 июля, Следственный комитет РФ признал происшествие терактом. Соответствующий вывод сделали после осмотра места ЧП. Помимо организации теракта, по делу выдвинуты обвинения по части 1 статьи 222.1 УК РФ о незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ или устройств. Кроме того, зафиксированы признаки, квалифицируемые по части 1 статьи 223.1 УК РФ о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Глава ЛНР Леонид Пасечник принес соболезнования семье Манолиса Пилавова. Он назвал взрыв подлым и напомнил, что экс-мэр Луганска девять лет руководил городом и имел множество наград. Леонид Пасечник заверил, что расследование дела будет продолжено. Он подчеркнул, что все виновные в смерти Манолиса Пилавова будут найдены и наказаны.
Двумя днями ранее стало известно об инциденте, произошедшем в Копейске Челябинской области. Житель поднял неизвестный предмет и лишился кистей рук. Объект взорвался. Мужчину оперативно госпитализировали. Областной СК возбудил два дела по факту происшествия. Виновного будут судить по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и о покушении на убийство. Пострадавшим стал ветеран боевых действий в Афганистане. Неустановленный предмет принадлежал ему.