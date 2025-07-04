Бывшего главу Луганска могла подорвать смертница: что известно о гибели Пилавова

Двумя днями ранее стало известно об инциденте, произошедшем в Копейске Челябинской области. Житель поднял неизвестный предмет и лишился кистей рук. Объект взорвался. Мужчину оперативно госпитализировали. Областной СК возбудил два дела по факту происшествия. Виновного будут судить по статьям о незаконном хранении оружия и боеприпасов и о покушении на убийство. Пострадавшим стал ветеран боевых действий в Афганистане. Неустановленный предмет принадлежал ему.